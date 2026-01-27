В Историческом музее отреставрировали крупные полотна Семирадского

В Государственном историческом музее завершили реставрацию двух крупногабаритных картин художника Генриха Семирадского. Масштабную работу провели в залах музея из-за значительных размеров полотен.

Две эпические картины на тему Древней Руси были написаны по заказу основателя музея графа Уварова и находятся в его экспозиции уже 140 лет. По словам генерального директора ГИМ Алексея Левыкина, реставрация стала серьезным научным исследованием.

