Москвичам рассказали, какие культурные мероприятия пройдут в городе 27 января

Московская афиша предлагает несколько вариантов культурного отдыха 27 января. Любителей песен Александра Розенбаума ждет мюзикл "Вальс-Бостон" в культурном центре "Москвич". Начало в 19:00.

В галерее Sistema Gallery открыта персональная выставка "Ребус". Художник переосмысляет прошлое, используя иллюстрации из советских книг и образы панельных домов. Его работы выполнены на медных листах.

