27 января, 07:45

Культура

Москвичам рассказали, какие культурные мероприятия пройдут в городе 27 января

"Сити": спектакль "Сын" в театре Ермоловой

В Театре наций представили спектакль о Вознесенском

Выставка "Казачество и Церковь в годы Крымской войны" открылась в Москве

"Интервью": Василий Бриченко – о желании бросить актерскую профессию

Мастер-класс по росписи в технике "горячая эмаль" пройдет в Москве

"Сити": арт-пространство Luminar

Праздничный концерт в честь Дня студента прошел на станции метро "Курская"

Сергей Собянин поздравил артиста Юрия Башмета с днем рождения

Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ

Московская афиша предлагает несколько вариантов культурного отдыха 27 января. Любителей песен Александра Розенбаума ждет мюзикл "Вальс-Бостон" в культурном центре "Москвич". Начало в 19:00.

В галерее Sistema Gallery открыта персональная выставка "Ребус". Художник переосмысляет прошлое, используя иллюстрации из советских книг и образы панельных домов. Его работы выполнены на медных листах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

культуравыставкигород

