Новогодние показы циркового шоу "Сны Пушкина" пройдут в Лужниках

Новогодние показы уникального театрализованного циркового шоу "Сны Пушкина" пройдут в зале "Дружба" в Лужниках. Постановка "Нового русского цирка" с участием 60 артистов мирового уровня уже покорила более 120 тысяч зрителей.

В шоу представлены 20 уникальных номеров. Они перенесут в мир, где герои "Руслана и Людмилы", а также сказок о мертвой царевне, царе Салтане, рыбаке и рыбке и золотом петушке будут реальны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

