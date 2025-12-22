Открытая репетиция спектакля "ТОТ самый № 13" прошла в Театре Олега Табакова

В Театре Олега Табакова прошла открытая репетиция спектакля "ТОТ самый № 13". Впервые художественный руководитель учреждения Владимир Машков поставил спектакль в 2001 году на Исторической сцене Московского художественного театра.

На протяжении десятилетий это был самый кассовый спектакль Москвы. И теперь, как обещает Машков, зрителей ждет еще больше интригующих сцен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

