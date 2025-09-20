Форма поиска по сайту

20 сентября, 12:35

Культура

"Кафе Эпоха": Яна Поплавская и Сергей Никоненко

В формате "ностальгической викторины" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с народным артистом Сергеем Никоненко и актрисой Яной Поплавской советское время, знаменательные и яркие события прошлого, легендарные фильмы.

Гости делятся забавными и трогательными воспоминаниями своей юности в игровой форме. Соведущая программы, актриса Янина Студилина, помогает проводить викторины и задает вопросы о жизни в СССР. Отвечая на вопросы по темам: мода, искусство и кино Советского Союза, участники зарабатывают баллы, а в финале победитель получает приз.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".

