20 сентября, 09:45

Культура

Все билеты на финал конкурса "Интервидение" раскупили

Все билеты на финал конкурса "Интервидение" раскупили

Все билеты на финал конкурса "Интервидение" раскупили. Он стартует 20 сентября на "Live Арене". За два дня в продаже оставались места в партере и в амфитеатре стоимостью 50 тысяч рублей, но за сутки и их тоже скупили.

Россию на конкурсе представляет Shaman. Он выступит под девятым номером. Участники "Интервидения" начали приезжать в Москву за несколько дней до финала. Они успели погулять по улицам столицы и конечно же по Красной площади.

