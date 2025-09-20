Все билеты на финал конкурса "Интервидение" раскупили. Он стартует 20 сентября на "Live Арене". За два дня в продаже оставались места в партере и в амфитеатре стоимостью 50 тысяч рублей, но за сутки и их тоже скупили.

Россию на конкурсе представляет Shaman. Он выступит под девятым номером. Участники "Интервидения" начали приезжать в Москву за несколько дней до финала. Они успели погулять по улицам столицы и конечно же по Красной площади.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.