18 сентября, 07:45Город
В Музее космонавтики в Москве расскажут об истории освоения космического пространства
Музей космонавтики в Москве приглашает познакомиться с историей освоения космического пространства – от проектов ученого Константина Циолковского до современных орбитальных станций.
Посетители увидят первые спутники и автоматические станции, скафандры космонавтов Юрия Гагарина и Алексея Леонова, а также макеты мировых космодромов. В оба музея можно попасть бесплатно 18 сентября в рамках акции "Московская музейная неделя".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.