В Музее космонавтики в Москве расскажут об истории освоения космического пространства

Музей космонавтики в Москве приглашает познакомиться с историей освоения космического пространства – от проектов ученого Константина Циолковского до современных орбитальных станций.

Посетители увидят первые спутники и автоматические станции, скафандры космонавтов Юрия Гагарина и Алексея Леонова, а также макеты мировых космодромов. В оба музея можно попасть бесплатно 18 сентября в рамках акции "Московская музейная неделя".

