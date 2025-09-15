Москвичи оформили почти 13,5 тыс документов на квартиры по реновации за лето

Почти 13,5 тысячи москвичей оформили документы на квартиры по программе реновации за три летних месяца. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Жители столицы переезжают в новые дома в районах с развитой инфраструктурой. На первых этажах новостроек открываются магазины, кафе, пекарни, образовательные центры и салоны красоты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.