Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 07:45

Город

Москвичи оформили почти 13,5 тыс документов на квартиры по реновации за лето

Москвичи оформили почти 13,5 тыс документов на квартиры по реновации за лето

289 детей родились в Москве 14 сентября

Музейная неделя стартовала в Москве

Маршруты наземного транспорта изменили в Москве после открытия Троицкой линии метро

"Утро": 22 градуса ожидается в Москве днем 15 сентября

Больше 130 мероприятий прошло в Москве в честь Дня города

Дома-книжки на Новом Арбате подсветили открытками ко Дню города

Суперфинал чемпионата Москвы по тетрису прошел в сквере Останкинской башни

Почти 14 тыс иногородних жителей проголосовали на выборах глав регионов в Москве

В Москве отпраздновали День города

Почти 13,5 тысячи москвичей оформили документы на квартиры по программе реновации за три летних месяца. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Жители столицы переезжают в новые дома в районах с развитой инфраструктурой. На первых этажах новостроек открываются магазины, кафе, пекарни, образовательные центры и салоны красоты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городреновациявидеоДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика