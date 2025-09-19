Форма поиска по сайту

19 сентября, 01:15

Культура

Театр Терезы Дуровой открыл новый сезон премьерой спектакля "Малахитовая шкатулка"

Театр Терезы Дуровой открыл свой 33-й сезон премьерой музыкального спектакля "Малахитовая шкатулка". Постановка по мотивам сказов Павла Бажова переносит зрителя на Урал конца XVIII века.

Зрителей знакомят с его колоритными персонажами и загадочными явлениями. Драматург Артем Абрамов включил в одну большую историю несколько сюжетов из сборника "Малахитовая шкатулка".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

