Театр Терезы Дуровой открыл новый сезон премьерой спектакля "Малахитовая шкатулка"
Театр Терезы Дуровой открыл свой 33-й сезон премьерой музыкального спектакля "Малахитовая шкатулка". Постановка по мотивам сказов Павла Бажова переносит зрителя на Урал конца XVIII века.
Зрителей знакомят с его колоритными персонажами и загадочными явлениями. Драматург Артем Абрамов включил в одну большую историю несколько сюжетов из сборника "Малахитовая шкатулка".
