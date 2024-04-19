Актер Александр Самойленко рассказал о творческом процессе в своей жизни

За свою карьеру Александр Самойленко успел побывать радиоведущим, кинорежиссером, продюсером и шоураннером. По его словам, творческий процесс начинается с появления идеи, которой он делится со сценаристами, а потом они вместе придумывают синопсис.

Актер также отметил, что ему нравится наблюдать, как созданный им проект развивается и получает рецензии зрителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.