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18 июня, 07:45

Культура

Артисты покажут трюки с исчезновением на "Театральном бульваре" в Москве

Артисты покажут трюки с исчезновением на "Театральном бульваре" в Москве

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Интересно и с пользой провести время с детьми можно в Москве на фестивале "Театральный бульвар". На площадке в музейном парке "Политех" артисты покажут трюки с превращениями, исчезновениями и даже полетом над сценой. Это станет возможным благодаря уникальным спецэффектам. Иллюзионное шоу "Телепорт" начнется в 19:00.

Еще одна программа ждет гостей на киностудии имени Горького. В 17:00 там стартует экскурсия, на которой можно будет увидеть костюмы, кинотехнику и реквизит из известных фильмов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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