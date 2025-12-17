Петровский путевой дворец представит иммерсивный спектакль "Щелкунчик"

Петровский путевой дворец откроет свои двери для гостей, чтобы дать им возможность увидеть иммерсивный концерт-спектакль "Щелкунчик: история, ожившая во Дворце".

Зрителей ждут 4 главы повествования, символизирующие воспоминания прошлого, мгновения настоящего, предчувствие чуда и погружение в сказку.

В залах XVIII века гости смогут не просто наблюдать за действием, а сопровождать героев, переходя из комнаты в комнату. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.