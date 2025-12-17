Максимальная стоимость лота из четырех билетов на балет "Щелкунчик" превысила 1 млн рублей

Максимальная стоимость лота из четырех билетов на балет "Щелкунчик" превысила 1 миллион рублей. Таковы итоги аукциона, о которых сообщили в Большом театре. Лот из двух билетов был продан за 405 тысяч рублей, а один билет стоил 125 тысяч.

Продажа билетов на новогодний балет стартовала на официальном сайте театра 2 декабря. Помимо обычной продажи, проводился специальный аукцион. Все вырученные на нем средства будут направлены на поддержку артистов Большого театра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.