17 декабря, 12:15

Культура

Максимальная стоимость лота из четырех билетов на балет "Щелкунчик" превысила 1 млн рублей

Билеты на выставку Марка Шагала в Пушкинском музее раскупили до 11 января включительно

Музей Пушкина можно посетить бесплатно в рамках Московской музейной недели

"Моя Москва": Денис Матросов. Часть 2

В Москве выпустили карту "Тройка" с Буратино

"Непоседы" провели большой новогодний гала-концерт на Поклонной горе.

В Москве завершился фестиваль фильмов о правах человека "Сталкер"

В "Зарядье" открылась выставка о русской игрушке

В Москве вручили премии правительства РФ за достижения в области культуры

"Интервью": Арина Автушенко – о трех ролях в одном спектакле

Максимальная стоимость лота из четырех билетов на балет "Щелкунчик" превысила 1 миллион рублей. Таковы итоги аукциона, о которых сообщили в Большом театре. Лот из двух билетов был продан за 405 тысяч рублей, а один билет стоил 125 тысяч.

Продажа билетов на новогодний балет стартовала на официальном сайте театра 2 декабря. Помимо обычной продажи, проводился специальный аукцион. Все вырученные на нем средства будут направлены на поддержку артистов Большого театра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
