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17 мая, 20:45

Культура

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 мая

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 мая

В Москве началась ежегодная акция "Ночь в музее"

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Акция "Ночь в музее" началась в Москве. В этом году к ней присоединились 170 культурных площадок. При этом каждая подготовила уникальную программу. Горожане могут бесплатно посмотреть фильмы, спектакли, выставки и даже пообщаться с космонавтом.

Также в СКР рассказали, что по факту крупного ДТП с автобусом в Подмосковье возбуждено уголовное дело. На трассе М-5 "Урал" столкнулись грузовик, легковое авто и автобус. В результате ДТП пострадали 14 человек. Среди них – двое несовершеннолетних.

Обещанная синоптиками магнитная буря началась на Земле. На этой неделе на Солнце было зафиксировано много сильных вспышек, но в итоге геомагнитные колебания оказались слабее, чем ожидалось.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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