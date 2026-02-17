Выставка "Праздник весны. Новый год в старом Пекине" открылась в Музее Москвы

В Музее Москвы открылась выставка "Праздник весны. Новый год в старом Пекине". Посетители узнают об устройстве лунно-солнечного календаря, происхождении 12 зодиакальных животных, новогодних ритуалах и традициях китайского дома.

В Доме Николая Гоголя 17 февраля в 19:00 пройдет концерт "Музыкальная масленица". Программа соединит звучание академической музыки и традиции народного гулянья. Вход на мероприятие бесплатный, но необходима предварительная регистрация.

