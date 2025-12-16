Режиссер Светлана Дружинина отметит 90-летний юбилей

Свой 90-летний юбилей 16 декабря отметит выдающаяся народная артистка России и знаменитый режиссер Светлана Дружинина. Ее имя неразрывно связано с золотым фондом отечественного кинематографа.

Фильмы Дружининой по праву стали классикой, а ее талант позволил открыть новых артистов на экране и раскрыть уже известных актеров с неожиданных сторон. Вся жизнь артистки посвящена искусству кино, ставшему достоянием всей страны.

