16 декабря, 09:00Культура
Режиссер Светлана Дружинина отметит 90-летний юбилей
Свой 90-летний юбилей 16 декабря отметит выдающаяся народная артистка России и знаменитый режиссер Светлана Дружинина. Ее имя неразрывно связано с золотым фондом отечественного кинематографа.
Фильмы Дружининой по праву стали классикой, а ее талант позволил открыть новых артистов на экране и раскрыть уже известных актеров с неожиданных сторон. Вся жизнь артистки посвящена искусству кино, ставшему достоянием всей страны.
