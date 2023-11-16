Артхаусная драма "Ниша" вышла в российский прокат

В "Иллюзионе", киноцентре Домжур и других московских кинотеатрах можно посмотреть российскую премьеру. На экраны вышла артхаусная драма "Ниша" с Сергеем Гилевым.

По сюжету дальнобойщик Слава, который бросает работу, чтобы стать экстрасенсом-биолокатором. Это человеком, который может найти что угодно и где угодно.

Сверхспособности поначалу не проявляются, но после долгих тренировок начинающий маг наконец-то творит чудо – создает из ничего моль. После этого им начинает интересоваться некое тайное общество.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.