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15 октября, 17:45

Культура

Актер Марк Богатырев рассказал о сложности своей профессии

Актер Марк Богатырев рассказал о сложности своей профессии

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Актер театра и кино Марк Богатырев рассказал о сложности своей профессии. Он пояснил, что работу актера нельзя потрогать, в отличие от скульптора или врача, которые создают физические объекты.

Богатырев пояснил, что профессия актера подразумевает создание образа из психики, что делает его труд невидимым и неосязаемым.

Большое интервью с Марком Богатыревым выйдет во вторник, 15 октября, в эфире телеканала Москва 24.

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