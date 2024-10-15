15 октября, 17:45Культура
Актер Марк Богатырев рассказал о сложности своей профессии
Актер театра и кино Марк Богатырев рассказал о сложности своей профессии. Он пояснил, что работу актера нельзя потрогать, в отличие от скульптора или врача, которые создают физические объекты.
Богатырев пояснил, что профессия актера подразумевает создание образа из психики, что делает его труд невидимым и неосязаемым.
Большое интервью с Марком Богатыревым выйдет во вторник, 15 октября, в эфире телеканала Москва 24.