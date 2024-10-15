Актер Марк Богатырев рассказал о сложности своей профессии

Актер театра и кино Марк Богатырев рассказал о сложности своей профессии. Он пояснил, что работу актера нельзя потрогать, в отличие от скульптора или врача, которые создают физические объекты.

Богатырев пояснил, что профессия актера подразумевает создание образа из психики, что делает его труд невидимым и неосязаемым.

Большое интервью с Марком Богатыревым выйдет во вторник, 15 октября, в эфире телеканала Москва 24.