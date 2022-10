Группа Queen выпустила ранее неизданную композицию с вокалом Фредди Меркьюри

Группа Queen выпустила ранее неизданную композицию Face It Alone. В ней звучит вокал умершего певца Фредди Меркьюри.

Песня ждала своего выхода более 30 лет. Композиция была записана еще в 1988 году для альбома The Miracle, но о ней забыли. Теперь опубликован анонс переиздания альбома, который будет включать песню Face It Alone и записи разговоров участников группы в студии.

