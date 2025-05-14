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14 мая, 19:20

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Организаторы рассказали о программе детского фестиваля искусств "Небо"

Организаторы рассказали о программе детского фестиваля искусств "Небо"

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31 мая и 1 июня в парке "Музеон" в третий раз пройдет масштабный детский фестиваль искусств "Небо". Он объединит театральные постановки и концерты, шествия уличных театров, творческие мастер-классы и научные эксперименты.

Какие премьеры состоятся во время фестиваля? Какие самые интересные мероприятия стоит посетить детям и взрослым? Какие новые форматы и специальные события пройдут в этом году? Как приобщить детей к театральному искусству? Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали:

  • народный артист РФ, художественный руководитель Театра Наций и Московского детского фестиваля искусств "Небо" Евгений Миронов;
  • министр правительства Москвы, руководитель департамента культура города Москвы Алексей Фурсин;
  • директор Парка Горького Елена Лупина;
  • режиссер, художественный руководитель Государственного академического Большого театра оперы и балета Узбекистана имени Алишера Навои Алексей Франдетти;
  • генеральный продюсер Московского детского фестиваля искусств "Небо", учредитель компании "Культура потребления" Дария Женихова.

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