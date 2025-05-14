Организаторы рассказали о программе детского фестиваля искусств "Небо"

31 мая и 1 июня в парке "Музеон" в третий раз пройдет масштабный детский фестиваль искусств "Небо". Он объединит театральные постановки и концерты, шествия уличных театров, творческие мастер-классы и научные эксперименты.

Какие премьеры состоятся во время фестиваля? Какие самые интересные мероприятия стоит посетить детям и взрослым? Какие новые форматы и специальные события пройдут в этом году? Как приобщить детей к театральному искусству? Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали: