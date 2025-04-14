Премию "Просветитель. Созидатель. Творец" вручили в Москве

В Москве вручили премию "Просветитель. Созидатель. Творец" имени советского и российского журналиста и телевизионного деятеля Анатолия Лысенко. Премия отмечает достижения в области культуры, искусства, медиа и просветительской деятельности.

Цель – привлечь внимание к культурному наследию России и его сохранению для будущих поколений. Награды вручили лауреатам в трех номинациях: "За личный вклад", "За достижения" и "За меценатство".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.