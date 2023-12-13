Ряд улиц в центре Москвы временно перекрыли

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13 декабря, 07:30

Культура

Москвичам рассказали, чем разнообразить свой досуг 13 декабря

Москвичам рассказали, чем разнообразить свой досуг 13 декабря

Собянин рассказал о достижениях москвичей в конкурсе юных музыкантов "Щелкунчик"

Премьера фильма "Триггер" состоялась в кинотеатре "Художественный"

"Сити": Театр имени Вахтангова подготовил спектакль "Ночь перед Рождеством"

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Для москвичей подготовили культурную программу на среду, 13 декабря. В галерее pop/off/art открылась выставка Exit – Exit художника-нонконформиста Эрика Булатова.

В МХТ имени Чехова пройдет спектакль "Сирано де Бержерак" с Юрием Чурсиным и Паулиной Андреевой в главных ролях. В кинотеатре "Художественный" состоится зрительская премьера итальянской драмеди "Великая магия". В клубе "1930 Moscow" 19:00 начнется концерт исполнительницы Polnalyubvi.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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