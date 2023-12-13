Москвичам рассказали, чем разнообразить свой досуг 13 декабря

Для москвичей подготовили культурную программу на среду, 13 декабря. В галерее pop/off/art открылась выставка Exit – Exit художника-нонконформиста Эрика Булатова.

В МХТ имени Чехова пройдет спектакль "Сирано де Бержерак" с Юрием Чурсиным и Паулиной Андреевой в главных ролях. В кинотеатре "Художественный" состоится зрительская премьера итальянской драмеди "Великая магия". В клубе "1930 Moscow" 19:00 начнется концерт исполнительницы Polnalyubvi.

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