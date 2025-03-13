Парки Москвы закрыты из-за сильного ветра

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 марта, 15:30

Культура

В Москве началась неделя моды с участием российских и зарубежных дизайнеров

В Москве началась неделя моды с участием российских и зарубежных дизайнеров

"Сити": подборка новинок кино и сериалов недели в России

Москвичам рассказали, в каких кинотеатрах можно встретиться с режиссерами и актерами

"Культура за 100 секунд": спектакль "Штабной писарь" состоится в Москонцерт Холле

Новый сервис "Мосбилет" запустили на портале mos.ru

Премьеру "Белоснежки" отменили из-за скандалов с актрисами

Бренд VASSA&Co представят в Государственном историческом музее

Новые правила посещения театров и концертных площадок введут в Москве с 15 марта

В Государственном историческом музее представят бренд VASSA&Co

В Кремле не раскрыли имена всех собеседников из США по Украине

Стартовала Московская неделя моды, которая продлится до 18 марта. Это уже четвертое по счету мероприятие в столице. В этом году на неделе моды состоится более 90 показов, на которых свои коллекции представят свыше 180 российских брендов.

Также гости смогут посетить лекции и мастер-классы, организованные ведущими представителями индустрии. Среди гостей студии – Яна Рудковская, Александр Рогов, Игорь Андреев, Слава Копейкин, а также эксперты моды, российские и зарубежные дизайнеры и блогеры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурагородвидеоРоман КарловНаталия Шкода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика