В Москве началась неделя моды с участием российских и зарубежных дизайнеров

Стартовала Московская неделя моды, которая продлится до 18 марта. Это уже четвертое по счету мероприятие в столице. В этом году на неделе моды состоится более 90 показов, на которых свои коллекции представят свыше 180 российских брендов.

Также гости смогут посетить лекции и мастер-классы, организованные ведущими представителями индустрии. Среди гостей студии – Яна Рудковская, Александр Рогов, Игорь Андреев, Слава Копейкин, а также эксперты моды, российские и зарубежные дизайнеры и блогеры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.