На сцене Театра в Хамовниках переосмыслили "Маленькие трагедии" Пушкина

Синтез поэзии, драмы и современного танца: на сцене Театра в Хамовниках состоялась премьера спектакля "Маленькие трагедии". Основой для смелого театрального эксперимента стали произведения А. С. Пушкина.

В проекте режиссера Владимира Мирзоева сплелись сразу несколько сюжетных линий и героев разных произведений великого русского поэта: "Моцарт и Сальери", "Скупой рыцарь", "Каменный гость", "Сцена из Фауста", "Поэт и толпа". А объединяющим каркасом постановки стала трагедия "Пир во время чумы".

Еще одна особенность спектакля – визуальные и пластические метафоры, реализованные с помощью современного танца и сценографии. Все это, по замыслу авторов, помогает придать поэтическому тексту новую, телесную выразительность. Каждый жест, каждая поза несут в себе глубокий символический подтекст.

В постановке заняты артисты из разных театров, таких как "Ленком", РАМТ, Театр имени Маяковского и других ведущих театральных площадок столицы.



Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева побывала за кулисами спектакля и узнала у режиссера и актеров интересные подробности о его создании.