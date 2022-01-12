Умер телеведущий Михаил Зеленский

07:15
Умер российский журналист и телеведущий Михаил Зеленский. Ему было 46 лет.
По предварительным данным, во время отпуска в Доминиканской Республике он попал в больницу с инсультом, но врачам не удалось его спасти.
О смерти журналиста сообщил заместитель руководителя телеканала "Россия Культура" Александр Ефимович на своей странице в Facebook. Информацию подтвердили в посольстве России.
Михаил Зеленский на протяжении многих лет работал на телеканале "Россия 1". Он вел программу "Вести-Москва" и шоу "Прямой эфир", участвовал в проекте "Танцы на льду", а на телеканале "Россия Культура" в последние годы курировал сразу несколько передач. В 2015 году стал автором документального фильма "Валаам. Остров спасения".
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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