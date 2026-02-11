Гостям и жителям столицы рассказали, куда можно сходить в рамках Музейной недели

В Москве продолжается Музейная неделя. В среду, 11 февраля, вход свободный в дом-музей Николая Островского на Тверской улице. Экспозиция посвящена истории особняка и созданию знаменитых произведений автора.

Любителям театра стоит отправиться в "Ленком". Режиссер Владимир Панков представил постановку "Репетиция оркестра".

На ВДНХ в павильоне "Космос" работает интерактивная выставка "За гранью фантастики", где каждый посетитель может выбрать свой сценарий будущего.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.