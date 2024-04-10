Москвичам рассказали, как провести свободное время 10 апреля

Жителям столицы представили программу мероприятий на среду, 10 апреля. В нее вошли две выставки и два концерта. Так, в Музее современного искусства организовали экспозицию "Синдром феникса", в Доме-музее Герцена можно посетить выставку "К 100-летию со дня рождения Булата Окуджавы".

Кроме того, в Доме музыки состоится концерт "Онегин. Лирические отступления", а в доме Simple Music вечером исполнят хиты британской группы The Beatles. Подробнее – в программе "Сити".