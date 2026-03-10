Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 18:30

Культура

Более 500 произведений выдвинули на соискание премии "Русский детектив"

Более 500 произведений выдвинули на соискание премии "Русский детектив"

Народному артисту России Александру Зацепину исполнилось 100 лет

Выступления Юрия Куклачева стали набирать популярность в России

"Сити": в Москве открыли обновленное event-пространство "Метелица"

Выставка "Дзига Вертов. Киноглаз" открылась в центре "Зотов"

Международный женский день отметили в кинопарке "Москино"

Гостей пригласили отметить Международный женский день в кинопарке "Москино"

Кинопарк "Москино" пригласил отметить Международный женский день

В Национальном центре "Россия" 8 марта покажут спектакль "Русские сезоны. Весна"

В "Зарядье" открылась выставка к 95‑летию ГТО

Более 500 произведений выдвинули на соискание премии "Русский детектив". Это рекордное количество, рассказали организаторы.

10 марта огласили состав жюри 6-го сезона и тех, кто вошел в короткий список, – это 43 литературных произведения и 15 киноработ. Кроме того, озвучили итоги читательского голосования.

В этот раз представили много историй, которые погружают во времена имперской России, много готики и мистики. Выделяются психологические триллеры и доку­ментальные детективы, основанные на реаль­ных уго­ловных делах.

Победителя объявят в июне в рамках книжного фестиваля на Красной площади. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравидеоЕкатерина Фоменко

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

Почему с россиян потребовали налог за льготный автокредит?

ФНС квалифицировала экономию на процентах как материальную выгоду

Эксперты уверены: это информационный вброс, который базируется на существующем правовом инструменте

Читать
закрыть

Как выбрать летние шины в 2026 году?

Эксперты советуют рассмотреть шины российских производителей

Для езды по городу стоит внимательно изучить потребительские свойства покрышек

Читать
закрыть

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика