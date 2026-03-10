Более 500 произведений выдвинули на соискание премии "Русский детектив". Это рекордное количество, рассказали организаторы.

10 марта огласили состав жюри 6-го сезона и тех, кто вошел в короткий список, – это 43 литературных произведения и 15 киноработ. Кроме того, озвучили итоги читательского голосования.

В этот раз представили много историй, которые погружают во времена имперской России, много готики и мистики. Выделяются психологические триллеры и доку­ментальные детективы, основанные на реаль­ных уго­ловных делах.

Победителя объявят в июне в рамках книжного фестиваля на Красной площади. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.