Соцсети Стивена Кинга атаковали с просьбой посмотреть российский сериал "Резервация"

Пользователи Сети заполонили аккаунт Стивена Кинга комментариями о российском сериале "Резервация", решив, что его сюжет схож с научно-фантастическим романом писателя "Под куполом". Теперь автора произведения просят дать оценку картине. Подробности – в материале Москва 24.

"Хочется увидеть реакцию"

Фото: кадр из сериала "Резервация"; режиссер – Алексей Андрианов; производство – ON студия

Русскоязычные пользователи соцсетей массово обратились к американскому писателю Стивену Кингу с просьбой посмотреть сериал "Резервация" с Филиппом Янковским в одной из ролей. По их мнению, сюжет российской новинки похож на научно-фантастическое произведение Кинга "Под куполом" и его американскую адаптацию.

"Интересно, будет ли концовка "Резервации" похожа на "Под куполом", сценаристы явно вдохновились идеей Стивена", "хочется увидеть реакцию автора", "Резервация" – это тот же "Под куполом", только по-русски. Стивен Кинг, это стоит твоего внимания!", "было бы реально интересно посмотреть, как бы Кинг оценил российскую вариацию его книги", "мы требуем мнение Стивена о сериале "Резервация", – написали комментаторы.

Однако несколько комментаторов отметили, что сравнения шоу преувеличены, и выразили сомнения, что Кинг обратит внимание на работу кинематографистов из РФ.



Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/stephenking

Согласно сюжету обоих сериалов, город оказывается изолирован невидимым барьером по неизвестной причине. Жители находятся в ловушке и пытаются выжить в новых непростых условиях.

Однако сериал "Резервация" снят по мотивам романа Станислава Гимадеева "Принцип четности", который вышел еще в 2003 году, тогда как "Под куполом" был опубликован в 2009-м. Кроме этого, сюжеты объединяет только одно – люди изолированы в определенном городе из-за аномалии. Но то, при каких условиях можно покинуть населенный пункт, Гимадеев и Кинг описывали по-разному. В версии американского писателя город накрыт преградой, которую пересечь вообще нельзя. Герои Гимадеева же могут перейти границу физически, но после падают замертво.

Фанаты произведения российского автора остались разочарованы тем, что сериал получился слишком не похож на первоисточник. Среди сюжетных отличий зрители отметили различие во временном отрезке – в романе речь шла о 1990-х годах, а в сериале – про настоящее время. Главным героем экранизации стал бывший полицейский, вернувшийся домой после колонии, а в книге – инженер, прибывший в город в командировку. Также часть аудитории подчеркнула, что в первоисточнике преобладает философская атмосфера, а сериал сочетает в себе фантастику и детектив.

При этом сам Гимадеев стал одним из авторов сценария вместе с Кириллом Притулой, Федором Деревянским и Павлом Тетерским.

"Русским писателям надо заткнуться"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/stephenking

Россияне нередко проявляют интерес к личности и работам Стивена Кинга. В частности, у фанатов возник повышенный интерес к роману "Оно" после того, как в ноябре 2025 года книги начали снимать с продажи. В пресс‑службе объединенной компании Wildberries и Russ тогда заявили, что продукция могла оказаться под запретом в России или нарушила правила площадки.

На фоне запрета поисковые запросы по книгам автора увеличились в три раза, а спрос на остальные произведения вырос в два раза за один день, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные одного из книжных сервисов. Самыми популярными произведениями тогда стали социальная фантастика "Долгая прогулка", "11/22/63", "Нужные вещи", "Бегущий человек" и "Безнадега".

Также в мае 2024 года Кинг передал права на свой рассказ "Человек, который не пожимал рук" за 1 доллар российскому режиссеру, выпускнице одной из московских киношкол Миле Сафие. Девушка приняла участие в программе Dollar Baby, в рамках которой Кинг разрешал молодым кинематографистам экранизировать его произведения за символическую плату. Съемки должны были пройти в Турции, а премьеру планировали на ноябрь 2024-го, однако сейчас о судьбе картины ничего неизвестно.

В рамках той же программы Кинг передавал права на экранизацию рассказа "Женщина в комнате" школьнице из Томска в феврале 2020 года.

"Я очень рад за нее и надеюсь, что экранизация будет успешной. Мне нравится, что у меня есть возможность протянуть руку помощи новичкам так же, как когда-то протянули мне", – рассказал писатель "Пятому каналу".

В августе 2020-го фильм сняли и съемочная группа готовила его постпродакшн, но о его выходе тоже ничего не сообщалось.

Однако, несмотря на продажу прав на экранизацию произведений российским режиссерами, Кинг не раз отличался резкими высказываниями в адрес РФ. К примеру, в 2019 году писатель вместе с актерами Мартином Шином, Лоуренсом Фишберном и Робертом Де Ниро заявил о якобы "вмешательстве правительства России" в выборы президента США в 2016-м. Видеозапись, на которой звезды поочередно рассказали о "тайной операции Кремля", появилась в Сети. Однако позже специальный прокурор США Роберт Мюллер не обнаружил сговора Дональда Трампа с Россией во время президентских выборов, сказано в его докладе.

Также в марте 2022 года Кинг заявил, что не будет заключать новые контракты с российскими издательствами. Это негативно отразилось на популярности уже выпущенных книг: по данным СМИ, в 2023-м продажи произведений американского автора снизились на 22% по сравнению с 2022-м. Фамилия Кинга выбыла из топ-5 самых издаваемых в России писателей. При этом в феврале 2026-го издательство АСТ сообщило, что продлило права на книги автора, вышедшие в РФ до 2022 года.

Кроме того, в июле 2022 года Кинг пообщался с российскими пранкерами Вованом (настоящее имя – Владимир Кузнецов) и Лексусом (настоящее имя – Алексей Столяров). Фрагменты разговора были опубликованы в авторской программе блогеров. Авторы шоу поговорили с писателем от имени лидера Украины Владимира Зеленского: в частности, Кинг предложил запретить показ российских фильмов в США, а в РФ – картин по его произведениям.

"Пеннивайс может жить у них в канализации, но не будет на их телеэкранах", – сказал тогда Кинг, упомянув клоуна из "Оно".

На фразу пранкеров, что российские авторы произведений "ничто по сравнению с ним", американец заявил, что "русским писателям нужно заткнуться". Позже Кинг пытался оправдаться за некоторые высказывания, однако в Сети его обвинили во лжи и попытке отрицать очевидное. При этом экранизации произведений автора продолжают официально выходить в России: только в 2025 году среди громких премьер в прокате были такие фильмы, как "Долгая прогулка" и "Жизнь Чака".