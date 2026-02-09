Форма поиска по сайту

09 февраля, 14:40

В Театре Сатиры поделились подробностями подготовки к премьере спектакля "На бойком месте"

В Театре Сатиры готовятся к яркой премьере: 10 и 23 февраля на Основной сцене развернется сюжет комедии "На бойком месте" по одноименному произведению Александра Островского. Зрители Москвы онлайн получили уникальную возможность оказаться за кулисами спектакля и узнать подробности о его создании.

Классическая пьеса, которая впервые была поставлена в 1865 году, до сих пор не утратила своей актуальности. Пороки провинциальной купеческой жизни XIX века – тщеславие, лесть, жадность и попытка создать видимость успеха – никуда не исчезли.

Команда Театра Сатиры представит свое прочтение известного сюжета: спектакль будет сделан в стиле площадного театра с элементами буффонады и фарса, с живой музыкой, яркими костюмами и необычным гримом.

Приобрести билеты на спектакль "На бойком месте" в Театре Сатиры можно с помощью официального городского сервиса "Мосбилет".

В театральное закулисье проникла ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова. О деталях создания постановки ей рассказали исполнитель главной роли, худрук Театра Сатиры, народный артист России Евгений Герасимов и ведущие актеры.

культуратеатргородвидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова

