08 февраля, 16:40

Оперный спектакль "Чаепитие с графиней" прошел в Петровском путевом дворце

Чайная церемония в духе московского дворянства: в Петровском путевом дворце состоялось театрализованное представление "Чаепитие с графиней". Оперный спектакль стал частью зимнего сезона фестиваля "Усадьбы Москвы".

Гости дворца получили возможность побывать на светском приеме у графини, хозяйки столичной усадьбы. В ходе представления они совершили прогулку по величественным залам, услышали оперы Петра Чайковского и познакомились с традициями московского чаепития. А еще – попробовали чай "Москва".

Это интерактивное шоу уже завоевало популярность у москвичей и гостей столицы: в прошлом году в пяти исторических усадьбах его посетили 2 тысячи человек. Каждый спектакль собирал аншлаги.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева погрузилась в атмосферу ушедшей эпохи, а также узнала интересные подробности о создании постановки.

культурагородвидеоМосква онлайнПолина Ермолаева

