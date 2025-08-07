Форма поиска по сайту

07 августа, 18:30

Культура

Посвященная Олегу Табакову интерактивная выставка открылась в "Зарядье"

Посвященная Олегу Табакову интерактивная выставка открылась в "Зарядье"

В медиацентре парка "Зарядье" открылась интерактивная выставка, посвященная народному артисту ССС Олегу Табакову. Она называется "Судьба увлеченного человека" и рассказывает о творческом наследии актера, режиссера и руководителя театра.

По словам художественного руководителя Театра имени Табакова Владимира Машкова, каждая экспозиция, представленная на выставке, имеет глубокий смысл. Авторы отобрали основные этапы жизни и профессиональной деятельности артиста, отразив в том числе его сотрудничество с театром "Современник" и киностудией "Союзмультфильм".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

