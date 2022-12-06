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Культура

В Сети появился официальный трейлер фильма "Три мушкетера: Д'Артаньян"

В Сети появился официальный трейлер фильма "Три мушкетера: Д'Артаньян"

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В Сети появился официальный трейлер фильма, посвященного героям знаменитого романа Александра Дюма "Три Мушкетера". В роли Атоса – Венсан Кассель, миледи сыграет Ева Грин.

Создатели обещают, что в съемках использовали весь накопленный опыт картин о мушектерах. Всего планируется две части. Выбирая названия, авторы решили не быть оригинальными. Первая часть, "Три мушкетера: Д'Артаньян", выйдет в апреле 2023 года. Вторая часть называется "Три мушкетера: Миледи" и выйдет картина в декабре того же года.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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