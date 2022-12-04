Россиянам рассказали о самых интересных событиях ЧМ по футболу в Катаре

В рубрике "Болеем за ваших" эксперты поделились самыми интересными событиями чемпионата мира по футболу в Катаре, которые происходят за пределами игрового поля.

Так, сборная Нидерландов обыграла команду США и вышла в 1/4 финала. Сегодня состоятся очередные матчи 1/8 финала.

В 18:00 по Москве действующий чемпион мира, сборная Франции сыграет с Польшей. Французы стали победителями группы D, Польша заняла второе место квартета С.

И во втором матче дня, в 22:00 по Москве, сойдутся Англия и Сенегал. Команда "трех львов" стала победителем группы B. Сенегал занял вторую строчку в группе А.

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