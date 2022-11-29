Актриса Ольга Кузьмина рассказала о дружбе с погибшей Наталией Стешенко

Фото: lunatheatre.ru

Актриса Ольга Кузьмина, которая являлась подругой Наталии Стешенко, заявила, что новость о смерти артистки стала ударом для мужа и ребенка, сообщает телеканал "360".

"Что касается мужа, Владимира Владимировича – дай бог ему здоровья. Это жуткий удар для него. Теперь только держаться и благодарить, что она была с ним рядом, потому что, повторюсь, как супруга она просто невероятная. Дом всегда в уюте, всегда все накормлены и обуты, готовила она замечательно", – поделилась Кузьмина.

По ее словам, Стешенко проводила достаточно много времени с сыном. Она водила его на занятия футболом, ездила с ним в поездки и занималась его развитием.

"Замечательный, умненький мальчишка. Конечно, сейчас очень сложно представить, как будет дальше", – отметила подруга погибшей.

Кузьмина рассказала, что Стешенко обладала хорошим чувством юмора, доброй, открытой душой, а также постоянно старалась оказать помощь тем, кто в ней нуждался.

О смерти актрисы театра и кино Наталии Стешенко стало известно 29 ноября. Она умерла в возрасте 37 лет. Ее тело обнаружили в квартире в Москве накануне.

По предварительным данным, артистке стало плохо и ее ребенок попросил соседей вызвать скорую помощь. Однако врачам ее спасти не удалось.

В Театре Луны предположили, что причиной смерти мог стать тромб, однако призвали подождать заключение судмедэкспертов.



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