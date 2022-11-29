Актрису Наталию Стешенко нашли мертвой в Москве

Фото: lunatheatre.ru

Актриса театра и кино Наталия Стешенко скончалась на 38-м году жизни, ее нашли мертвой в собственной квартире в Москве. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на администрацию Театра Луны, где работала Стешенко.

Там пояснили, что тело актрисы было обнаружено 28 ноября. По предварительным данным, Стешенко стало плохо и ее ребенок попросил соседей вызвать скорую помощь. Медикам ее спасти не удалось.

Причина смерти Стешенко пока не установлена, однако на ее теле не было обнаружено повреждений и следов травм, что может говорить об отсутствии криминального следа.

В свою очередь, актер Дмитрий Воронин поделился, как играл с Наталией Стешенко в театре, сообщает телеканал "360". Он отметил, что причины произошедшего ему неизвестны. При этом новость о смерти Стешенко шокировала актера.

"Наташа для нашей профессии была абсолютно такая добрая, отзывчивая, с хорошим чувством юмора. Не помню, чтобы были склоки, скандалы", – отметил Воронин.

Наталия Стешенко родилась в 1984 году в Казахстане. В 2000 году завоевала титул "Мисс Казахстан", после чего окончила актерский факультет ВГИКа. Работала в столичном Театре Луны. Также Стешенко исполнила роли в сериалах "Лига обманутых жен" (2006) и "Инспектор Купер" (2012).

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