В Театре Луны назвали возможную причину смерти актрисы Стешенко

Фото: lunatheatre.ru

В Театре Луны назвали возможную причину смерти актрисы Наталии Стешенко (Семаго), носившей титул "Мисс Казахстан – 2000", сообщает РИА Новости.

В театре предположили, что причиной мог стать тромб, однако призвали подождать заключение судмедэкспертов.

"Видимых следов насильственной смерти, предварительно, не обнаружено. Причин пока не знаем, скоропостижно как-то… Наверное, тромб. Будем ждать заключение судмедэкспертов", – сказали в учреждении.

В театре также подчеркнули, что будут участвовать в организации похорон и церемонии прощания с актрисой.

Ранее стало известно, что актриса театра и кино Наталия Стешенко скончалась в возрасте 37 лет. Ее нашли мертвой в собственной квартире в Москве. Тело актрисы было обнаружено 28 ноября.

По предварительным данным, Стешенко стало плохо и ее ребенок попросил соседей вызвать скорую помощь. Медикам ее спасти не удалось.

Наталия Стешенко родилась в 1984 году в Казахстане. В 2000 году завоевала титул "Мисс Казахстан", после чего окончила актерский факультет ВГИКа. Работала в столичном Театре Луны. Также Стешенко исполнила роли в сериалах "Лига обманутых жен" (2006) и "Инспектор Купер" (2012).

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