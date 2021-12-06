Киркоров заявил о намерении судиться с порталом госуслуг

Филипп Киркоров собирается судиться с порталом госуслуг. Он уточнил, что это связано со штрафами, которые за ним числятся.

"Штрафы? Ну, у всех бывают штрафы. Естественно, я все всегда оплачиваю. Если вы хотите подробнее узнать о наших следующих действиях, то мы будем подавать встречный иск. Портал госуслуг не справляется с нагрузкой и подрывает деловую репутацию артиста, внедряя неправдоподобную информацию в СМИ. Мы это так просто не оставим, потому что все, что связано с оплатой штрафов и других видов услуг, у нас чисто", – сказал Киркоров.

Ранее в СМИ появилась информация, что Филиппа Киркорова могут арестовать на 15 суток из-за того, что он не оплачивает автомобильные штрафы. Их якобы накопилось 90, в основном – за превышение скорости и неправильную парковку.

Материалы дела поступили в Таганский районный суд Москвы. Согласно закону, за просрочку штрафов Филиппу Киркорову придется заплатить в два раза больше. Если он этого не сделает, то поп-звезде грозит арест либо 50 часов обязательных работ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.