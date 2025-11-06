Форма поиска по сайту

06 ноября, 06:30

Культура

Выставка с костюмами сказочных персонажей в московском метро будет работать до 9 ноября

Выставка с костюмами сказочных персонажей в московском метро будет работать до 9 ноября. В экспозицию вошли костюмы из кинокартины "Алиса в Стране чудес".

Наряды Алисы, Шляпника, Герцогини, Антипода и Королевы уже увидели тысячи пассажиров на станциях "Маяковская", "Белорусская", "Александровский сад", "Новослободская" и "Новаторская".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

