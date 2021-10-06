Вышел тизер приквела "Игры престолов"

Вышел первый тизер "Дома дракона" – это приквел культового сериала "Игра престолов".

Шоу расскажет о гражданской войне в Вестеросе между представителями правящего дома Таргариенов. Действие происходит за 200 лет до событий, показанных в "Игре престолов".

Сюжет основан на романе Джорджа Мартина "Пламя и кровь". В первом сезоне будет 10 эпизодов. Премьера намечена на 2022 год.

Среди шоураннеров сериала – Мигель Сапочник. Он снял серию "Игры престолов" под названием "Битва бастардов" – она получила высокие оценки зрителей и критиков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.