Первую серию "Москва слезам не верит. Все только начинается" показали на Болотной площади

Первую серию проекта "Москва слезам не верит. Все только начинается" показали в павильоне на Болотной площади. Все желающие могли взять автограф у актеров сериала, которые приехали поддержать показ.

В съемках были задействованы ключевые туристические объекты Москвы, в том числе: Красная площадь, Тверской бульвар, станции метро "Площадь революции" и "Театральная".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

