Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября, 23:15

Культура

Первую серию "Москва слезам не верит. Все только начинается" показали на Болотной площади

Первую серию "Москва слезам не верит. Все только начинается" показали на Болотной площади

Московский театр мюзикла отметил 15-летие праздничным вечером

"Кафе Эпоха": Лариса Лужина и Василий Мищенко

Редкую коллекцию предметов искусства привезли из Санкт-Петербурга на ВДНХ

В театре "Ленком" состоялось открытие 99-го сезона

"Кинореквизит": мужские костюмы, письма, лампочки

Собянин и Любимова пригласили посетить выставку шедевров Русского музея на ВДНХ

Выставка Русского музея с образами Москвы откроется на ВДНХ ко Дню города

Собянин: реконструкция Киностудии Горького выходит на финишную прямую

"Новости дня": Собянин и Любимова открыли новые объекты киностудии имени Горького

Первую серию проекта "Москва слезам не верит. Все только начинается" показали в павильоне на Болотной площади. Все желающие могли взять автограф у актеров сериала, которые приехали поддержать показ.

В съемках были задействованы ключевые туристические объекты Москвы, в том числе: Красная площадь, Тверской бульвар, станции метро "Площадь революции" и "Театральная".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурагородвидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика