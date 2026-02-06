Москвичам рассказали, какие мероприятия можно посетить 6 февраля

Жители и гости Москвы могут посетить фестиваль природы "Первозданная Россия" в пятницу, 6 февраля. На крупнейшей в Европе выставке представлены более 400 работ. Гостям покажут фотографии дикой природы из 56 заповедников и национальных парков страны.

В Московском молодежном театре под руководством Вячеслава Спесивцева в этот день состоится премьера спектакля "Божественная комедия" по поэме Данте Алигьери. Начало мероприятия – в 19:00.

Также желающие могут узнать, что происходит в стенах Российской государственной библиотеки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.