Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 07:45

Культура

Москвичам рассказали, какие мероприятия можно посетить 6 февраля

Москвичам рассказали, какие мероприятия можно посетить 6 февраля

Цискаридзе предложил ввести в театрах дресс-код для зрителей

"Новости дня": лекции о классической музыке запустили на речном трамвае в Москве

Премьера фильма "Здесь был Юра" состоится в столичных кинотеатрах 5 февраля

"Сити": премьера фильма "Равиоли Оли"

"Деньги 24": аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла на треть

"Сити": юбилей премьеры фильма "Властелин колец"

В столице стартовал новый сезон проекта "Музыка в метро"

"Сити": музей-заповедник "Коломенское"

Юбилей "Москонцерта" отметили в киноконцертном зале "Эльдар"

Жители и гости Москвы могут посетить фестиваль природы "Первозданная Россия" в пятницу, 6 февраля. На крупнейшей в Европе выставке представлены более 400 работ. Гостям покажут фотографии дикой природы из 56 заповедников и национальных парков страны.

В Московском молодежном театре под руководством Вячеслава Спесивцева в этот день состоится премьера спектакля "Божественная комедия" по поэме Данте Алигьери. Начало мероприятия – в 19:00.

Также желающие могут узнать, что происходит в стенах Российской государственной библиотеки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурафестивалитеатргородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика