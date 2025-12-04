Фильм "Волчок" выйдет 4 декабря в широкий прокат

В широкий прокат 4 декабря выходит исторический фильм "Волчок". События картины разворачиваются в Российской империи на рубеже XIX и XX веков. В центре сюжета – 13-летний дворянин и сирота Ваня, который спасается от убийц, подосланных дядей ради наследства.

Для защиты он нанимает кулачного бойца по прозвищу Волчок, роль которого исполнил Евгений Ткачук. Актер поделился, что съемки, включавшие работу с лошадьми, помогли ему развить артистический аппарат и лучше понять язык тела.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.