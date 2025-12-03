Съемки проекта "Проводники смыслов. Экскурсоводы Донбасса и Новороссии" прошли в Москве

В Москве состоялись съемки проекта "Проводники смыслов. Экскурсоводы Донбасса и Новороссии". Это серия видеороликов от непрофессиональных экскурсоводов.

В рамках проекта жители рассказали о своей малой родине. Среди заявок выбрали 10 победителей, которые приняли участие в записи. Первые серии выйдут уже в этом месяце.

Старт конкурса приурочили ко Дню воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.