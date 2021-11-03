Эд Ширан запишет саундтрек для третьего сезона сериала "Тед Лассо". Об этом рассказал сам музыкант, который сейчас находится на самоизоляции из-за ковида. Певец признался, что одержим популярным шоу. Когда ему предложили написать музыку, то он сразу же согласился.

Сериал "Тед Лассо" рассказывает о тренере по американскому футболу, которого позвали работать в Великобританию, где совсем другой футбол. Шоу в этом году получило премию "Эмми" как лучший комедийный сериал. Съемки третьего сезона должны стартовать уже в январе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.