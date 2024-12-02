Билеты на балет "Щелкунчик" в Большой театр раскупили за 2 минуты

Билеты на новогодний балет "Щелкунчик" в Большой театр на 17 декабря для зрителей от 14 до 22 лет, в категории "60+", а также для ветеранов боевых действий раскупили за две минуты.

Продажи стартовали на официальном сайте культурного учреждения в понедельник, 2 декабря, в 10:00 по московскому времени. В кассах театра продажи не проводились.

Для покупки были доступны билеты за 25 тысяч рублей на балкон второго яруса, за 12,5 тысячи – на третий ярус, а также за 5 тысяч рублей – на четвертый ярус. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.