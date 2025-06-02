В Москве с 4 по 7 июня пройдет книжный фестиваль "Красная площадь"

С 4 по 7 июня в центре Москвы пройдет книжный фестиваль "Красная площадь". В этом году в нем примут участие около 400 издательств со всей страны. Ключевая тема – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Особое внимание уделят поэзии: на фестивале впервые появится тематический шатер, где стихи будут звучать в режиме нон-стоп с 11:00 до 22:00. Фестиваль займет 14 площадок. Гостей ждут театральные постановки, концерты, мастер-классы и встречи с писателями и поэтами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.