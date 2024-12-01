Продажа билетов на балет "Щелкунчик" откроется 2 декабря

Продажа билетов на балет "Щелкунчик" откроется завтра, 2 декабря. Начнется она в 10 утра на официальном сайте Большого театра. Для зрителей от 14 до 22 лет билеты будут стоить по 1250 рублей, для зрителей старше 60 – 5 тысяч рублей.

Кроме того, из-за популярности балета театр предлагает зрителям новый способ приобретения билетов – на аукционе, в котором смогут принять участие как физические, так и юридические лица. Чтобы приобрести билет необходимо заранее создать личный кабинет на официальном сайте Большого театра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

