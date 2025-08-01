Иммерсивный бал-спектакль "Маскарад" прошел в Петровском путевом дворце

Более 30 профессиональных артистов и музыкантов, 4 варианта финала: сюжет пьесы Михаила Лермонтова "Маскарад" ожил в интерьерах Петровского путевого дворца. Иммерсивный бал-спектакль прошел в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы".

Каждый участник получил маскарадную маску, а полностью погрузиться в атмосферу им помог дресс-код в "роковых" цветах: красном, черном и белом. Гостей дворца провели через пять тематических залов, в которых развернулось действие в разных жанрах.

Вместе со зрителями в мир тайн и страстей светского общества XIX века перенеслась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.