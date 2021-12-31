Более 30 тысяч залпов праздничного салюта прогремят в небе над Москвой. Новогодние фейерверки запустят сегодня ночью во всех округах и многих парках столицы.

Первый высотный фейерверк по традиции засверкает над Москворецкой набережной ровно в полночь. А уже через час эстафету подхватят другие округа. Каждое представление будет длиться четыре минуты. Всего прогремит более 30 тысяч пиротехнических залпов. Среди композиций – искрящиеся пионы и хризантемы, золотые и серебряные волны, пальмы и кометы.

Ожидается, что праздничный фейерверк в небе над Москвой одновременно смогут увидеть более полумиллиона человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.